Bandidos rendem casal durante suposta compra de moto

Tamanho do texto

Divulgação/GMD Veículo roubado foi recuperado, mas bandidos fugiram com dinheiro e documentos das vítimas

Um casal foi rendido na noite desta quinta-feira (23) no bairro Vival dos Ipês em Dourados durante suposta negociação para compra de uma motocicleta e teve o seu veículo, um GM Corsa Classic, e o dinheiro que seria usado no negócio, levados.

Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, por volta das 22h, o casal chegou ao local combinado para negociar a compra da moto e foi surpreendido por três bandidos encapuzados e armados de revólver e pistola que saíram de um terreno baldio e anunciaram o roubo.

As vítimas foram obrigadas a deitarem no asfalto e tiveram que entregar documentos pessoais, R$ 3,2 mil em dinheiro, dois celulares, além do veículo que usaram para ir ao local.

A Guarda Municipal foi acionado e encontrou o GM Corsa abandonado na rodovia BR-163, próximo à rotatória. Os assaltantes ainda furtaram a aparelhagem de som do veículo e uma pasta com documentos.

A equipe da Guarda encaminhou as vítimas e o veículo recuperado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para os procedimentos legais.