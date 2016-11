Bandidos pedem informação, fazem família refém e levam carro

Tamanho do texto

Uma família passou por momentos de pânico na noite desta quinta-feira (23) no bairro Coophasul, em Campo Grande. O dono da casa, 41 anos, chegava em casa quando foi abordado por dois homens, que pediram informação.



O senhor parou para atendê-los e foi surpreendido com o anúncio do assalto. Com um revólver em punho, os bandidos disseram que a vítima tinha “perdido” e que se reagisse morreria.



O senhor foi levado para dentro da casa, onde foi rendido junto com o filho e a mãe. Eles foram trancados no quarto e os bandidos fugiram com uma Picape Saveiro. Antes de sair os bandidos ainda atiraram contra a residência.