Bandidos chegam atirando e roubam clientes em bar da Capital

Dois jovens de aproximadamente 19 e 22 anos são procurados pela Polícia Civil de Campo Grande, suspeitos por roubo em um bar do bairro Jardim Centenário. Segundo as vítimas, a dupla chegou atirando ao local e anunciaram o assalto.



De acordo com o registro policial, caso aconteceu por volta das 20h, no Esquinão Bar, localizado na rua Cabrália Paulista. Os bandidos chegaram em uma motocicleta, um deles atirou para cima e pediu a motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento. Ladrões ainda levaram aparelhos celulares do local.



Após a ação, a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado. Testemunhas não souberam reconhecer os bandidos, nem mesmo a motocicleta usada no crime. Vítimas descreram as características físicas dos assaltantes no momento em que o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.