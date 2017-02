Bandidos assaltam jovem em ponto de ônibus e atiram durante fuga

Tamanho do texto

Jovem de 23 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada desta terça-feira (7) após ter sido assaltada por bandidos armados na noite de ontem. Segundo ela, um dos criminosos atirou três vezes contra o chão depois de levar seus pertences.



Caso aconteceu por volta das 22h40, na Rua Doutor Euler de Azevedo, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças. A jovem revelou que estava sozinha em um ponto de ônibus quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta de cor escura. O garupa teria sido quem desceu da moto, solicitou a bolsa e o celular que estava no bolsa da vítima, e efetuou os disparos assim que subiu na moto.



Após a ação, os bandidos fugiram sentido bairro. Caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande.