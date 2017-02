Bandidos assaltam farmácia, rendem funcionários e são presos horas depois

Funcionários de uma farmácia no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, foram feitos reféns por dois bandidos armados na noite de segunda-feira (20). De acordo com boletim de ocorrência, os criminosos invadiram o estabelecimento por volta das 19h40 e estavam em busca de malotes de dinheiro.



Farmacêutica do estabelecimento e um outro funcionário estavam no local no momento do assalto. Um dos bandidos exigiu que uma das vítimas ficasse com ele na cozinha do comércio enquanto o outro seguiu com o segundo funcionário até o caixa, de onde foram roubados R$ 238,00.



Mesmo depois de informado sobre os malotes não ficarem no local, um dos assaltantes vasculhou o estabelecimento tentando localiza-los. Os aparelhos celulares das vítimas também foram furtados.



Bandidos fugiram do local depois da ação, mas foram localizados tempos depois durante ronda policia no Jardim Seminário. Eles estavam em um veículo Pólo e no interior do carro foram encontrados um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e os capacetes que os bandidos usaram durante o assalto para evitar serem reconhecidos.



Um dos criminosos informou ter adquirido a arma com um desconhecido na rua dos Cafezais e que comprou o revólver por ter desavenças com moradores do bairro Santa Luzia. A dupla foi detida e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro da capital. Já o veículo usado na ação foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran.