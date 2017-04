Bandidos assaltam e esfaqueiam vítima durante ação no Parque Lageado

Jovem de 26 anos foi esfaqueado durante um assalto no início da manhã desta terça-feira (25). Crime aconteceu no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, por volta das 6h38.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela rua Dario Anhaia Filho, quando foi abordado por dois bandidos em uma motocicleta. Eles anunciaram o assalto e levaram alguns de seus pertences.



De acordo com o jovem, um dos criminosos estava armado com uma faca e acabou desferindo um golpe contra seu braço esquerdo, provocando um ferimento leve. Depois disso, a dupla fugiu com na motocicleta, tomando rumo ignorado.



Vítima não conseguiu avistar a placa do veículo usados pelos bandidos, nem se lembra das características dos mesmos. Caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.