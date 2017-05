Bandidos ameaçam vítima de morte durante assalto

Jovem de 23 anos foi ameaçado de morte por bandidos durante um assalto na noite de segunda-feira (8), em Campo Grande. Crime aconteceu por volta das 23h55, na rua Melchiades Brandão, no bairro Jardim Nhanhá.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima saia da casa da namorada quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, modelo Yamaha Factor, de cor vermelha e carenagem preta. O passageiro do veículo anunciou o assalto e exigiu a mochila do jovem, que se negou a entregar.



Depois disso, o bandido apontou revólver na direção da vítima e ameaçou “meter fogo” em suas costas. Jovem então entregou seus pertences e a dupla fugiu do local. Ninguém ficou ferido na ação.



Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.