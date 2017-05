Bandidos abordam casal e roubam caminhonete na madrugada

Casal de Paranaíba, cidade na região nordeste de Mato Grosso do Sul, foi surpreendido por bandidos na madrugada desta segunda-feira (1º) e teve sua caminhonete roubada. Crime aconteceu por volta das 4h50, na avenida Presidente Getúlio Vargas, Vila Barbosa, no munícipio de Aparecida do Taboado.



De acordo com boletim de ocorrência, as vítimas estavam na companhia de um amigo e saiam de um estacionamento próximo a rodoviária da cidade. Eles retornavam para cidade onde moram quando foram abordados por uma dupla em uma motocicleta. Segundo relato do casal, um dos assaltantes estava armado e exigiu que o condutor encostasse o veículo.



Após isso, ele entrou na caminhonete, enquanto seu companheiro seguiu na motocicleta. Vítimas foram obrigadas e seguir em frente, obedecendo às ordens do bandido. Até que, em uma rua escura, o assaltante ordenou para o condutor parar e abandonou o trio no local.



Bandido fugiu levando a caminhonete. Veículo ainda não foi encontrado, assim como os suspeitos pela ação. Vítimas foram encaminhadas sem ferimentos a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde o caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma.