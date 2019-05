Bandido rouba veículo e causa acidente com vítima

Divulgação/GMD Veículo roubado foi encontrado abandonado na noite de segunda-feira em Dourados

A polícia douradense tenta encontrar o autor de roubo de um veículo Toyota Corolla em Fátima do Sul que também causou um acidente com vítima em Dourados na noite desta segunda-feira (6).



De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe fazia rondas no prolongamento da Avenida Marcelino Pires quando se depararam com um acidente de trânsito onde uma vítima estava caída ao solo após ter sua motoneta Honda Biz atingida na traseira por um Corolla. Segundo testemunhas, o motorista deixou o local em alta velocidade sem prestar socorro.



Enquanto a equipe da Guarda Municipal prestava o primeiro socorro à vítima e acionava o Corpo de Bombeiros, uma outra equipe foi avisada e passou a procurar o veículo em questão. O carro foi achado abandonado aproximadamente 1km do local do acidente.



Em contato com a Polícia Civil os Guardas constataram que o veículo era produto de Roubo ocorrido naquela noite na cidade de Fátima do Sul e que as vítimas estariam na Delegacia de Polícia registrando a ocorrência.



Já a vítima do acidente foi socorrida e levada para o Hospital da Vida. Não houve atualização do quadro de saúde dela.