Balanço de julho e agosto é divulgado pela Polícia Militar Ambiental

Tamanho do texto

Após campanha da Polícia Militar Ambiental de Corumbá no mês de julho e agosto, foi divulgado nesta segunda-feira (5) o balanço das ocorrências de fiscalização ambiental realizadas na cidade neste período.





Divulgação/PMA No balanço de julho e agosto foram aprendidas 950 iscas vivas

Essa é a segunda campanha realizada pelos agentes e ao todo foram registrados 22 autos de infrações administrativas, bem como as devidas conduções penais dos infratores, por diversas irregularidades.



No total as multas geraram um valor de R$ 207 mil, foram apreendidos 3,3 mil tambores de 200 litros de lama asfáltica, três motosserras, dois veículos, 10 mil litros de combustíveis, 950 iscas vivas, 40 Kg de pescado, 10 latas de tintas, um adolescente autuado por maus-tratos em filhote de cachorro e um homem de 32 anos autuado por matar e esquartejar um cachorro.



Já em relação aos crimes ambientais ouve autuação de meio hectare de terra, autuação por cortes de árvores e transporte ilegal e apreensão de 406 estacas de madeiras, equivalente a 7 m³.



Por fim, três pessoas foram autuadas por funcionamento de lava-jato sem Autorização Ambiental e dois foram autuados por incêndio em terreno baldio.