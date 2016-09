Balanço de ações do “MS Mais Seguro” é divulgado pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou nesta terça-feira (12) o balanço do programa de investimentos “MS Mais Seguro” criado no mês de maio e que destina R$ 96 milhões para a segurança pública para a população com policiamento ostensivo.





Divulgação/Notícias MS Foram ao todo 275 autos de infração de trânsito

O balanço divulgado foi do trabalho realizado de sexta-feira (9) a domingo (11) que contou com o Comando de Policiamento Metropolitano e outras unidades policiais que resultou na abordagem de aproximadamente 3,2 mil pessoas e 1,3 mil veículos.



Nas ações realizadas foram efetuadas a prisão de dez pessoas foragidas da justiça, recuperação de 13 veículos furtados ou roubados e na apreensão de 231 quilos de maconha. Também foram apreendidas duas armas de fogo, 75 pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil, 106 veículos foram encaminhados para o Detran.



Foram ao todo 275 autos de infração de trânsito e 86 autos de recolhimento de documentos após as operações realizadas pelo Comando de Policiamento Metropolitano.