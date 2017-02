Bala perdida deixa jovem ferido na Capital

Deurico/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Jovem de 20 anos ficou ferido após ser atingido por uma bala perdida na madrugada desta quinta-feira (2), em Campo Grande. Caso aconteceu por volta da 0h10, no bairro Santa Mônica II, e os suspeitos pelo disparo estariam em motocicletas.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima revelou aos policiais que conduzia sua motocicleta pela Avenida José Barbosa Rodrigues, na saída do bairro Jardim Aeroporto, quando duas motocicletas se aproximaram perseguindo uma terceira moto. Os suspeitos teriam efetuado vários disparos em via pública, próximo da Avenida Por do Sol.



Com o projétil da bala alojado em sua coxa esquerda, a vítima procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi transferido para a Santa Casa da capital, onde deve passar por cirurgia.



Jovem não soube informar quem seriam os suspeitos pelos disparos. Caso foi registrado lesão corporal culposa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande.