Aumentam flagrantes de embriaguez ao volante nas rodovias de MS

Tamanho do texto

Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal indicam aumento nos casos de flagrantes de embriaguez ao volante, durante a Operação Rodovida, que ocorre todo fim de ano.

Entre os dias 22 e 25 de dezembro aumentou em 16% os flagrantes de consumo de álcool por motoristas, nas rodovias federais do Estado. Foram 42 casos em 2017, contra 36 no mesmo período de 2016.

Divulgação Reforço policial busca coibir infrações nas rodovias

Somente nesta quarta-feira (27), na BR-163, em Campo Grande, quatro condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados, em somente duas horas de fiscalização. No Estado, foram oito casos no mesmo dia.

Segundo a PRF, reforço do policiamento e fiscalizações durante Operação Rodovida está acontecendo nas rodovias federais do Estado com foco em infrações graves, como a embriaguez.

A ação conta com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Agetran e Detran, na Capital, e abrange o Macroanel de Campo Grande, bairros e principais avenidas que dão acesso à rodovia. A meta é reduzir os acidentes, especialmente os mais graves, com feridos e mortos.