Atiradores ferem três pessoas em Ladário

No primeiro dia do ano três pessoas foram baleadas por atiradores que passaram de carro pelo local. O caso aconteceu na noite de domingo (1º), na rua Antônio Francisco Alves, bairro Seac, em Ladário.



As vítimas são dois homens, de 50 e 30 anos, e uma mulher de 26 anos. O homem de 50 anos levou um tiro no pescoço. Ele estava consciente e com hemorragia. O outro homem foi baleado no joelho esquerdo e a mulher sofreu um disparo na coxa direita.



Os três foram levados ao hospital de Corumbá e ficaram em observação. De acordo com informações do Diário Online, testemunhas disseram que havia uma confraternização familiar, onde participavam inclusive crianças, em frente a residência quando um veículo Palio cinza passou disparando contra as pessoas e fugiu em seguida pela Estrada Vermelha, no fim do Seac.