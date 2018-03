Assaltantes se passam por clientes e levam todo o dinheiro de caixa de farmácia

Dois assaltantes fingiram serem clientes e invadiram uma farmácia que fica na avenida Guaicurus, no Jardim Colibri, região sul de Campo Grande. Todo o dinheiro que havia no caixa foi levado. O crime ocorreu por volta das 20h30min desta quinta-feira (15).

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac Centro

A dona do estabelecimento disse que estava sentada na calçada, juntamente a uma farmacêutica, quando dois homens chegaram de motocicleta. O ocupante da garupa desceu e entrou na farmácia como se fosse cliente. Dentro do comércio, ele sacou um revólver e exigiu o dinheiro que havia no caixa.

Após cometer o crime, o assaltante fugiu com o comparsa. Um dos envolvidos no roubo aparentava estar sob efeito de entorpecentes, segundo descrição da comerciante. No local há câmeras de monitoramento e as imagens poderão colaborar na investigação. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro.