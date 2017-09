Assaltantes fazem uma limpa em lanchonete que vende açaí na Capital

Deurico/Capital News Caso foi registrado da Depac da Piratininga

Três assaltantes, entre eles uma mulher, invadiram lanchonete que vende açaí e lanches em Campo Grande e fizeram uma limpa. O roubo ocorreu por volta das 21h20min desta terça-feira (26), na rua Praia Grande, no bairro São Conrado, em Campo Grande.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, o dono do estabelecimento contou que já se preparava para encerrar o expediente no momento em que dois homens e uma mulher chegaram, todos com arma de fogo, anunciando o assalto.



Dentro da lanchonete, os criminosos se dividiram e, enquanto um foi para o caixa, outro cuidou as vítimas para que não reagissem e o terceiro recolheu pertences.



Ainda segundo relatos, a ação foi rápida. Por isso, acredita-se que os ladrões já conhecessem o ambiente. Contudo, nenhum deles foi reconhecido. Além de dinheiro, cujo valor não foi divulgado e pertences pessoais, o trio fugiu levando o carro do dono da lanchonete, modelo Gol G6, cor vermelha.



Nenhum suspeito foi encontrado. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, na delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da vila Piratininga e está sob investigação.