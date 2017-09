Assaltantes de moto fazem arrastão em posto de combustíveis

Tamanho do texto

Dois assaltantes que estavam de motocicleta fizeram o arrastão em posto de combustíveis que fica na Avenida Doutor Gunter Hans, no bairro Centenário, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 20h30min desta sexta-feira (22). Quatro frentistas tiveram todo o dinheiro das vendas levado.

Conforme o Boletim de Ocorrência, os funcionários com idades entre 20 e 58 anos atendiam no local no momento em que dois homens chegaram em motocicleta em posse de uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

As vítimas foram obrigadas a entregar o dinheiro que tinham e na sequência a dupla fugiu. Com cada um dos frentistas havia uma determinada quantia e ao todo o dinheiro levado pelos criminosos somou quase R$ 800.

No local há câmeras de monitoramento, cujas imagens serão analisadas pela polícia.