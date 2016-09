Assaltante surpreende jovens, mas acaba detido e tem arma apreendida

Dois homens passaram momentos de pânico na noite desta segunda-feira (5) após serem surpreendidos por um jovem armado no momento em que saiam de uma agência bancária e entravam na caminhonete que estava localizada na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, a dupla foi ao banco sacar o valor de R$ 200 quando ai saírem, por volta das 20h, foram surpreendidos pelo suspeito que colocou a arma na cabeça de uma das vítimas.



Para se defender, a vítima tentou segurar a arma momento em que o suspeito efetuou um disparo, porém ninguém foi atingido. Os dois iniciaram uma lita corporal e o suspeito foi rendido e teve a arma aprendida.



Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e após verificar o fato encaminhou suspeito para a Santa Casa por conta de um ferimento no braço, já a arma foi apreendida.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro como roubo seguido de tentativa de homicídio.