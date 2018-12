Assaltante é reconhecido usando tênis de vítima e morre em confronto com policiais

Divulgação/BP Choque Carro da vítima foi atingida por tiro durante a perseguição ao suspeito no roubo

Rapaz, ainda não identificado, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque na noite desta quarta-feira (5), na rua Tenente Tenesse, no bairro Campo Novo, em Campo Grande. O fato aconteceu depois de uma vítima de roubo reconhecer tênis que fora levado da casa dela e que era calçado por um dos suspeitos.

O homem que fez o reconhecimento tem 51 anos. Ele contou aos policiais que no dia 29 do mês passado teve a casa invadida por dois assaltantes e que juntamente à família fora mantido refém. Ao passar de carro na noite desta quarta-feira por determinada região do bairro Campo Novo, o homem viu os dois rapazes caminhando por via pública e percebeu que um deles usava par de tênis que fora levado no dia do roubo.

Divulgação/BP Choque Adolescente que acompanhava rapaz que acabou morto foi levado à delegacia

O homem acompanhou os suspeitos durante algum tempo, mas ao notarem que eram seguidos, um deles atirou e saíram correndo. O automóvel fora atingido, mas a vítima saiu ilesa. O fato foi denunciado à polícia e militares do Batalhão de Choque foram encaminhados para atendimento à ocorrência.

Durante as buscas, os suspeitos foram encontrados e, na abordagem, o que estava com arma de fogo atirou. Os policiais reagiram e o atingiram com disparo. Ferido, ele foi socorrido pelos próprios militares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, porém não resistiu. O revólver que ele portava foi apreendido.

O homem que fez o reconhecimento do calçado que era dele e o suspeito usava foi à delegacia e prestou esclarecimentos. A vítima acredita que o rapaz morto no confronto estava no dia do assalto.

O outro jovem que estava na fuga é menor de idade. Aos policiais, ele identificou o amigo apenas como Marlon e que o acompanhava apenas “dando uma volta pela região”. Ele negou participação no roubo do dia 29. O suspeito morto no confronto não portava documentos pessoais.