Arrecadação de IPTU provoca primeiro impasse entre Bernal e Marquinhos

Deurico/Arquivo Capital News Prefeito eleito, Marquinhos Trad questiona decisão de Alcides Bernal

O prefeito eleito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), teve o primeiro impasse com o atual prefeito, Alcides Bernal (PP). A polêmica envolve a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O novo prefeito é contra a antecipação feita por Bernal para as pessoas que desejam pagar o IPTU com desconto.

Na avaliação de Marquinhos, seria mais regular que o desconto fosse dado para pagamento entre 2 e 10 de janeiro, como nos anos anteriores. Bernal antecipou esta data e Marquinhos ainda não entendeu o porquê. “O que vai ser feito com este valor que vai ser arrecadado antes? Pode ser que este valor seja desviado de suas finalidades”, lamentou.



Marquinhos justificou que Bernal não terá tempo de fazer uma licitação para dar destino a este dinheiro, que na avaliação dele deve ser aplicado em serviços públicos, seja na área da Saúde, Assistência Social ou Educação.

O prefeito eleito tocou no assunto ao ser questionado sobre a herança que receberá da gestão de Alcides Bernal (PP). O prefeito eleito disse esperar uma herança nada boa, o que acredita não ser surpresa para ninguém, e demonstrou preocupação.



A expectativa de herança nada agradável vem de números já recebidos e de editais e licitações que preocupam o futuro prefeito. Apesar das notícias nada agradáveis, Marquinhos disse que o que for tirado Deus devolverá três vezes mais.

Este é o primeiro desentendimento entre Marquinhos e Bernal, que o apoiou no segundo turno da eleição. Esta cordialidade tem feito o prefeito eleito falar bem pouco sobre a situação do Município, ainda que muitos alertem para problemas.



Recentemente,o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Waldir Neves, aconselhou Marquinhos a fazer uma auditoria em todos os contratos, sob pena de ser responsabilizado em eventual irregualaridade. Marquinhos disse que seguirá o conselho.