Apreendida mais muamba paraguaia

Divulgação/DOF Bloqueio policial estava na região de Ponta Porã

Na tarde de ontem (22), os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três veículos carregados com mercadorias adquiridas no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.



As apreensões ocorreram durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã. No veículo Santana verde estavam 10 volumes de óculos; 1 volume perfumes; 1 volume de meias e 2 volumes de eletrônicos.



No segundo veículo, um VW Polo verde estavam 120 pequenos volumes de produtos diversos. No terceiro veículo, um GM Celta de cor prata estavam 3 volumes de brinquedos e 10 volumes de acessórios para pescaria. De acordo com a assessoria a ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os veículos e as mercadorias, na Receita Federal de Ponta Porã.