Apreendida carga de maconha que renderia R$ 84,5 milhões a traficantes

Divulgação/PRF Carregamento de 6,5 toneladas de maconha era levado em tanque para transporte de óleo vegetal

Grande carregamento de maconha foi interceptado nesta segunda-feira (25), por policiais rodoviários federais, no quilômetro 454 da BR-163, em Campo Grande. A carga de 6,5 toneladas estava em carreta de transporte de óleo vegetal. Segundo estimativa da polícia, o entorpecente poderia render cerca de R$ 85,5 milhões a traficantes.



De acordo com informações da PRF, equipe atuava em fiscalização de rotina quando abordou uma Scania, com placas de Mandaguaçu(PR), dirigida por homem, de 54 anos. Questionado sobre o transporte, o motorista se mostrou nervoso e levantou suspeita nos policiais sobre envolvimento em algo ilícito.



Em vistoria, foram encontrados vários fardos de maconha dentro dos tanques adaptados para transporte de óleo vegetal. O motorista disse que pegou a carreta já carregada em Caarapó e a levaria até a cidade de Rondonópolis (MT), onde receberia pelo transporte do entorpecente.



Porém, não é descartado que MT seria apenas entreposto. De lá, droga poderia ser levada para outros estados brasileiros ou até mesmo para fora do país. A carga do entorpecente pesou 6,5 toneladas, avaliada em cerca de R$ 85,5 milhões. Considerando o valor de R$ 13 mil do quilo que vale em São Paulo, por exemplo, que é um dos maiores centro de distribuição do país. Fora do Brasil, o quilo chega a custar três vezes mais, segundo fontes policiais.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente ao entorpecente, à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).