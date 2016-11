Após três meses, morte de ex-vereador Alceu Bueno segue sem solução

Deurico/Arquivo Capital News O ex-vereador Alceu Bueno morto em setembro deste ano

Passados pouco mais de três meses, os motivos que levaram a morte o ex-vereador Alceu Bueno (sem partido) ainda são desconhecidos. O corpo de Bueno foi encontrado carbonizado no dia 21 de setembro deste ano, em um terreno baldio na Rua Avanhandava, bairro Jardim Veraneio, região do Parque dos Poderes.



O delegado titular do Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Edilson dos Santos, esclarece que a investigação está sendo conduzida em sigilo, mas adianta que polícia está muito perto de prender os envolvidos no crime, Ele afirma ter pistas dos dois dos suspeitos flagrados por uma câmera de segurança desovando o corpo do ex-vereador no terreno baldio e posteriormente colocando fogo, além de outras pessoas.



Ao longo do processo de investigação, ao menos 10 testemunhas, além de parentes, amigos e funcionários, foram ouvidas pela polícia. Sem dar mais detalhes, o delegado disse que nenhuma hipótese sobre a morte foi descartada.



Alceu Bueno foi assassinado em outro lugar e levado para o terreno onde foi encontrado. As circunstancias que o crime ocorreu não foram divulgadas.

Divulgação Veículo do ex-vereador Alceu Bueno foi identificado após leitura do número de chassi

Bueno teria deixado o escritório onde trabalhava em Campo Grande no dia anterior ao crime sem avisar ninguém, o que chamou a atenção da família que procurou a polícia para relatar o desaparecimento.

O ex-vereador dirigia um veículo Land Rover que foi encontrado dias depois na fronteira com o Paraguai. O mesmo veículo foi utilizado pelos suspeitos para levar o corpo dele até o terreno onde foi abandonado.

Leia mais

Perícia confirma que veículo encontrado na fronteira era de Alceu Bueno



O crime pode estar relacionado com o escândalo de exploração sexual envolvendo o Alceu Bueno e outros ex-politicos. A outra hipótese é de que o ex-vereador, que também era empresário, teria dividas com agiotas.



O ex-vereador chegou a ser condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em dezembro de 2015 a oito anos de prisão por crime de exploração sexual envolvendo adolescentes. Ele recorreu da sentença e cumpria pena em liberdade.



O processo também envolvia o ex-deputado estadual Sérgio Assis, que acabou sendo condenado há seis anos em regime semiaberto.



O escândalo foi revelado em abril do ano passado, depois que o então vereador Alceu Bueno acionou a polícia alegando que estava sendo extorquido pelo empresário Luciano Pageu e pelo ex-vereador Robson Martins.



A dupla dizia que tinha vídeos de Alceu se relacionando com adolescentes. Após as investigações, constatou-se que Fabiano Otero intermediava os encontros entre as adolescentes e os políticos. As garotas iam para os programas com chaveiros que gravavam as relações.

Leia mais

Delegado confirma imagens de Sérgio Assis e Alceu Bueno em vídeos com adolescentes