Após ser espancada por colegas de classe, aluna morre sete dias depois em hospital

Reprodução/Facebook

A estudante, Gabriela Ximenes Souza, de 10 anos morreu manhã desta quarta-feira (6) sete dias após ter sido espancadas por outras duas colegas de classe, 14 anos e uma criança de 10 anos, em frente a escola estadual Lino Villachá, Em Campo Grande. No dia das agressões (29-11), ela foi atendida pelo o hospital, porém foi liberada.

Segundo informações da Polícia Civil, as testemunhas relataram que ela voltou a ser internada na Santa Casa no último dia 4 por estar sentindo fortes dores na coluna e no quadril. No local ela foi submetida a uma cirurgia ortopédica, no entanto veio a óbito às 6h25 de hoje.

A Polícia ainda explicou que apesar das agressões terem sido ocorrem dias na terça, o caso foi registrado pelo órgão apenas hoje, após o falecimento. Por esse motivo e, apesar das agressões, o Boletim de Ocorrência consta como "morte a esclarecer".

Em nota, a unidade de saúde informou que a criança tinha vários sinais de espancamento e que passou por exames como tomografia, foi medicada e quando saiu, estava caminhando normalmente.

De acordo com a Depac, que fez B.O., a investigação vai ficar a cargo da Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), responsável por infrações envolvendo crianças e adolescentes.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação (SED), responsável pela escola, informou que, embora tenha acontecido fora das dependências do colégio, o órgão vai acompanhar o caso.