Após perseguição, policiais apreendem mais de 600 quilos de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF

Apreensão pesou 617 quilos

Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 600 quilos de maconha, nesta segunda-feira (6), no quilômetro 68 da BR-463, em Ponta Porã.

Equipe atuava em fiscalização quando deu ordem de parada ao condutor de um Fiesta, com placas de Cuiabá (MT), mas ele não obedeceu e foi perseguido. Alguns quilômetros adiante, acabou cercado. Em vistorias, foram encontrados no automóvel dezenas de tabletes do entorpecente, que pesaram 617 quilos.

Com o traficante, de 29 anos, também foram apreendidos dois celulares que eram utilizados para se comunicar com batedores. A equipe de policiais notou que a CNH entregue por ele era falsa. O criminosos declarou que pegou o veículo no Paraguai e o levaria até Cuiabá, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Quando retornavam para a Unidade Operacional, policiais notaram um Siena, com placas de Campo Grande, que transitava de maneira suspeita. Ao ser abordada, a condutora, de 33 anos, demonstrou nervosismo. Escondido debaixo de um tapete do carro havia um aparelho celular.

Para verificar se o telefone era correspondente ao que estava se comunicando com o traficante, foi solicitada troca de mensagens e confirmado o envolvimento dos dois. Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.