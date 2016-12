Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Mantido no cargo, senador Renan Calheiros diz que decisão do STF é para ser cumprida

Apesar de não ter cumprido a liminar do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), após conseguir uma decisão favorável da Corte máxima do País para permanecer no cargo, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou hoje (8) que decisão da Corte máxima do País “é para se cumprir”.

Questionado se havia falado com o presidente Michel Temer sobre a decisão do STF, Renan disse que decisão judicial “não dá para comentar”. “A decisão do [plenário do] Supremo fala por si só. Não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir”, disse o peemedebista.

Na última segunda-feira (5), o ministro Marco Aurélio decidiu afastar Renan da presidência do Senado, atedendo a um pedido liminar feito pelo partido Rede Sustentabilidade.

No mesmo dia e no seguinte, Renan Calheiros negou-se a receber de um oficial de Justiça a notificação sobre a decisão liminar, mas ontem (7) a maioria dos ministro do STF decidiu manter Renan no cargo ao derrubar a liminar do ministro Marco Aurélio.