Após discussão, pai atira contra filho

Deurico/Capital News Caso foi registrado

Uma discussão quase terminou em tragédia. O pai, de 57 anos, atirou contra o filho, de 19 anos. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Los Angeles, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender uma briga com disparo de arma de fogo. Os dois estavam alterados e a mãe com sinais de bebida alcoólica.



O filho discutiu com o pai, que após alteração efetuou os disparos e não acertou. O jovem encontrou na casa um estojo com munições calibre 32. Todos foram encaminhados para a delegacia de polícia.