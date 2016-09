Após discussão homem é morto a facadas em conjunto habitacional

De acordo com informações do registro policial, no final da tarde desta quarta-feira (7) um homem foi vítima de golpes de faca realizada por conta de um desentendimento ocorrido na rua Jatoba, no Conjunto Olidia Rocha, em Maracaju.



Segundo informações apuradas pela polícia, por volta das 17h dois homens entraram em uma discussão no local e um deles, a vítima de 28 anos foi esfaqueada pelo autor que logo após a ação fugiu do local sem ser identificado.



Porém com a chegada dos agentes a vítima já foi encontrada sem vida, caída no chão, por conta da gravidade dos ferimentos na região dos pescoço.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Maracaju como homicídio qualificado.