Após discussão, genro mata sogro a facadas em Jardim

Discussão entre familiares acabou em morte no fim da tarde de domingo (23), em Jardim, sudoeste de Mato Grosso do Sul. Genro da vítima é o principal suspeito de ter cometido o crime e acabou sendo preso em flagrante.



Segundo boletim de ocorrência, caso aconteceu por volta das 18h10, em uma residência localizada na rua Oscar Inácio Boeira, Centro da cidade. Equipe policial esteve no local e encontrou a caída ao chão. Socorristas do Corpo de Bombeiros também foram acionados e constataram o óbito.



Casa foi isolada e autor encontrado por policiais durante buscas pela rua Padre Manoel de Nóbrega, esquina com rua Alagoas. Ele confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima e afirmou que o crime teria sido motivado após discussão por conta de sua filha de um ano e cinco meses. Após a ação, o suspeito fugiu pulando o muro nos fundos da residência.



Testemunhas disseram à polícia que o suspeito teria chegado por volta das 18h na residência, aparentemente embriagado, afirmando que mataria a vítima, Janoário Gauna, de 57 anos. Após isso entrou no imóvel, pegou uma faca e saiu para o quintal onde quebrou alguns tijolos empilhados.



Nesse momento a vítima chegou a correr do autor, mas foi alcançado depois de cair ao chão. Janoário foi atingido na coxa esquerda e no antebraço direito. Ele chegou a conseguir imobilizar o autor com ajuda de uma pessoa que estava no local, mas por ter perdido muito sangue enfraqueceu e acabou soltando-o.



Autor foi encaminhado para 1º Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso foi registrado como homicídio simples.