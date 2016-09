Após discussão em bar homem é atingido com tiro na barriga

Tamanho do texto

Um homem de 47 anos deu entrada em um hospital de Caracol após ser vítima de uma tentativa de homicídio em um bar da cidade conforme informações do boletim de ocorrência.



A Polícia Militar foi até o hospital e em depoimento o mesmo disse que or volta das 20h enquanto estava em um bar um homem se aproximou, conversou e depois de ir até o veículo e retornar atirou contra a vítima com uma arma calibre 38.



A vítima foi atingida na barriga e socorrida para o hospital da cidade, já o suspeito não foi identificado.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Caracol como tentativa de homicídio simples.