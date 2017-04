Após assalto, ladrão começa fuga e é morto por policial

Deurico/Capital News Assalto aconteceu próximo à Delegacia

Josué Emílio Anastácio Flores, de 37 anos, morreu após assaltar vítima em ponto de ônibus. O caso aconteceu na noite de terça-feira (25), no cruzamento das avenidas Manoel da Costa Lima com Ernesto Geisel, em Campo Grande.



Conforme informações do boletim de ocorrência, um policial que passava pelo local viu o momento em que o ladrão seguia em uma moto. Ao parar, tirou uma arma e roubou o celular de uma pessoa.



O suspeito foi abordado, mas não respeitou e começou fuga atirando contra o policial que revidou. O tiro atingiu a região do peito de Josué, que caiu. A equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada, mas o rapaz não resistiu.



O assaltante tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por roubo e furto em Campo Grande. O rapaz cumpria pena por receptação.