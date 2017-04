Após adesão da Polícia Civil, greve suspende atendimento ao público em delegacias

Divulgação/Sinpol Policias interditaram uma faixa da rua Padre João Crippa

Paralisação nacional desta sexta-feira (28) também conta com adesão dos policiais civis de Mato Grosso do Sul. Agentes estão reunidos neste momento em frente à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande e, por conta disso, atendimento ao público foi reduzido.



De acordo com o sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), cerca de 150 policiais participam da ação, na capital, equipados com faixas e cartazes. Um lado da rua Padre João Crippa foi interditada pelos agentes que também cruzes em protesto.



Apenas boletins de ocorrência de casos de urgência, como flagrantes, atendimento à mulher, criança e idoso, estão sendo registrados. As atividades foram parcialmente suspensas em todas as cidades do estado. A ação da Polícia Civil faz parte da greve realizada em todo o país nesta sexta-feira, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, propostas pelo Governo Federal.



“Um contingente suficiente de policiais civis continuará em seus postos, garantindo o atendimento e a continuidade do serviço público, porém em frente às delegacias haverá mobilizações”, declarou o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda. A paralisação que teve início 8h seguirá até 18h.