Após 1 ano de investigação, Operação Patruus prende dois por exploração sexual infantil

Deurico Ramos/Capital News Os delegados Marcelo Alexandrino e Cleo Mazzotti deram entrevista coletiva na Superintendência da Polícia Federal

Após 1 ano de investigações, a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (30), na segunda fase da Operação Patruus, um homem em flagrante por armazenar fotos de pornografia infantil e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Campo Grande. As fotos foram localizadas no computador do presidente sindical, que não teve o nome revelado. São duas as prisões, já que na primeira fase da operação, uma pessoa havia sido presa por abusar do sobrinha, no município de Bonito (265 km de Campo Grande).



O delegado Marcelo Alexandrino de Oliveira, chefe da Delegacia de Defesa Institucional, afirmou não ter dúvida da autoria, mas não quis revelar o nome do novo suspeito preso em flagrante por entender que pode atingir a imagem do sindicato, que não tem ligação com o crime. Uma outra pessoa também foi presa durante as investigações, mas por posse de drogas.



Responsáveis pelos crimes de armazenagem e compartilhamento de imagens de exploração infantil podem ser condenados a até 10 anos de prisão (quatro por armazenagem e seis por compartilhamento).



As investigações tiveram início a partir da informação da NCMEC, uma instituição americana que trabalha na localização de crianças desaparecidas e no combate à exploração sexual infantil. Vários computadores foram apreendidos e passarão por perícia.



O delegado Marcelo Alexandrino e o delegado Regional de Combate ao Crime Organizado, Cleo Mazzotti, concederam entrevista coletiva na Superintendência da Polícia Federal para falar sobre o assunto. Foi a 50ª operação da Polícia Federal no Estado.



O NOME DA OPERAÇÃO

A prisão, na primeira fase da operação, do homem que abusava do sobrinha deu nome à operação. Patruss é uma palavra em latim que significa tio.