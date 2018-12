Ao ser levado à cela disciplinar, preso agride agentes e faz juras de morte se dizendo do PCC

Deurico/Capital News Presídio de Segurança Máxima

Presidiário da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande se recusou a ir para uma cela disciplinar, devido a um erro cometido, agrediu dois agentes penitenciários e fez ameaças de morte. O fato ocorreu nesta terça-feira (4).

Na delegacia, o agente contou que ao entrar no corredor do forte do Pavilhão I, para conduzir o interno para uma cela do Pavilhão VI, devido a uma falta disciplinar cometida, agentes solicitaram para ele saísse do local, porém o preso se negou e foi para o fundo.

Em seguida, ele atacou os agentes com socos, chutes e golpes com a algema no rosto dos agentes. Conforme a ocorrência policial, o presidiário abriu um lado das mãos que estava algemado com pedaço de alumínio da marmitex que havia comido.

Na ocasião, o detento disse que era integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e prometeu que mataria os servidores da segurança pública.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil para medidas cabíveis.