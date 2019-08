Ao sair de banco mulher perde R$ 4 mil

Ao sair de agência do Itaú, uma mulher de 30 anos foi alvo de bandido nesta terça-feira (20/8) na região central de Dourados. Os autores levaram R$ 3,8 mil da vítima.



Conforme o site Dourados News a jovem deixou uma agência do Itaú e seguia pela via. Nas proximidades da Caixa Econômica Federal, um homem se aproximou fazendo menção de estar armado e, aparentando saber do dinheiro, a mandou entregar as notas. O caso será investigado.