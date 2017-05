Amigos postam foto ameaçando policiais e agentes registram “desculpas”

Via WhatsApp Foto foi publicada no perfil de um dos envolvidos, na internet

Jovem de 18 anos foi detido e um adolescente de 16 anos apreendido depois de tirarem fotos em frente a uma delegacia de Campo Grande, ameaçando policiais. Uma das imagens foi postada em uma rede social, na tarde de ontem (2), o que permitiu que os amigos fossem reconhecidos, localizados e obrigados a se desculpar.



Pelas imagens divulgadas pela própria polícia, o caso aconteceu em frente ao pelotão do 1º Batalhão da Polícia Militar, do bairro Coophavila II. No perfil de um deles no Facebook, a imagem em que o adolescente aparece pousando em frente à delegacia foi postada com ironia e ameaçando a polícia.



“Ai que delícia, ai que delícia, o bonde de campo grande gosta de mata polícia HAHAHA”, escreveu o dono do perfil na legenda da fotografia. Rapidamente os agentes do bairro ficaram sabendo da publicação e logo foram atrás dos envolvidos, antigos conhecidos dos policiais da região.



Com autorização da mãe, o menor de idade foi levado pelos agentes, que encontraram o jovem de 18 anos em uma sorveteria. Apesar de serem conhecidos, os amigos não possuíam passagens pela polícia.



Após a publicação, a dupla teve que tirar novas fotos, dessa vez segurando placas com os dizeres “Nós amamos a Polícia Militar” e “Eu respeito a Polícia Militar”. Tudo foi acompanhado e autorizado pelos pais dos envolvidos. Os amigos responderão por incitação ao crime.