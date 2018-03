Alegando ter sido desaforado, homem tenta matar outro a golpes de faca

Homem, de 39 anos, foi esfaqueado em tentativa de homicídio ocorrida por volta das 23h15min deste domingo (18), na rua Caramuru, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O autor, de 33 anos, alegou ter sido desaforado por isso cometeu o crime. Ele foi preso.

Deurico/Capital News Santa Casa

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados no local e encontraram a vítima caída ao chão, ensanguentada. Foi chamada equipe do Corpo de Bombeiros que constatou na vítima uma perfuração de faca no braço esquerdo e outra nas costas. O homem foi levado em estado grave à Santa Casa. Nesta manhã, a assessoria de comunicação do hospital informou que o estado de saúde dele já era estável e aguardava por cirurgia.

Em conversa com testemunhas, policiais souberam que a vítima estava na companhia de um casal momentos antes de aparecer esfaqueada, em uma aparente discussão. Os suspeitos foram encontrados e o homem confessou ter sido autor dos golpes de faca. Ele alegou que havia sido desaforado, mas não citou o motivo. O autor disse também que a mulher apenas tentou separar a briga entre ele e a vítima.

Perto da vítima foi apreendida uma faca de aproximadamente 10 centímetros de lâmina que seria dela e o com o autor um canivete. O preso foi levado para a delegacia plantonista da Vila Piratininga e aguarda decisão da Justiça.