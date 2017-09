Alegando problemas financeiros, rapaz transporta 1,2 ton de maconha e acaba preso

Rapaz, de 22 anos, foi preso em flagrante transportando 1,2 tonelada de maconha, por volta das 21h20min desta sexta-feira (29), em Jaraguari. À polícia, ele alegou que aceitou fazer o transporte do carregamento por causa de problemas financeiros e receberia R$ 8 mil pela prestação de serviço ao crime.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, policiais rodoviários federais atuavam no posto de fiscalização quando o motorista de uma S10 fez manobra de retorno brusca ao avistar a ação policial. O rapaz foi perseguido e percorreu alguns quilômetros, mas desistiu da fuga.

Ao descer da caminhonete já confessou que fazia o transporte de maconha, por isso foi preso em flagrante. Foi constatado que o homem levada 1,2 tonelada do entorpecente. Questionado sobre o motivo do envolvimento no crime, ele alegou que estava com dificuldades financeiras em Amambai, onde mora, e aceitou proposta de R$ 8 mil para levar a droga até Camapuã.

O rapaz também disse que pegou o veículo já carregado com um desconhecido em uma área rural de Amambai. A S10 usada no transporte ilícito havia sido roubada. O preso foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Jaraguari para as medidas necessárias.