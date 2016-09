Agricultores são autuados em R$ 20 mil por manterem gado degradando nascentes

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Gado de agricultores

A Polícia Militar Ambiental de Cassilândia autuaram quatro agricultores por manterem criação de gado degradando nascentes e matas ciliares de um córrego que corta a área do assentamento Serra. O caso aconteceu na segunda-feira (12), em Paranaíba.



Mesmo com notificação do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), os infratores mantiveram os animais nas áreas protegidas por Lei. Eles foram multados em R$ 5 mil cada um, perfazendo R$ 20 mil. Eles também responderão por crime ambiental e poderão pegar uma pena de detenção de um a três anos.



De acordo com a PMA, as atividades foram interditadas e os infratores foram notificados a realizar a retirada do gado da área protegida.