Agressão em campo de futebol deixa pessoa ferida em Campo Grande

Mulher ainda não identificada ficou ferida após ser esfaqueada no início da manhã desta quinta-feira (12), próximo de um campo de futebol, na região do bairro São Conrado, em Campo Grande.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 6h24 da manhã, na rua Caimbé. A vítima foi encontrada no local inconsciente, com ferimentos na cabeça, na região do abdômen e nas pernas.



Vítima teve hemorragia devido aos ferimentos e apresentava ter sofrido traumatismo crânio moderado. A mulher apresenta ter cerca de 24 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.