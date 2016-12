Agepen realiza operação pente-fino nos dois maiores presídios da Capital

Divulgação/Assessoria 16 celulares, 15 carregadores 17 fones de ouvido e 7 chips foram apreendidos e alguns presos isolados durante a vistoria.

A Agência Estadual de Administração o Sistema Penitenciário (Agepen) realizou na manhã desta quarta-feira (28) vistoria geral no pavilhão 1 do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e em três celas da Penitenciária de Segurança Máxima. Além das equipes de agentes penitenciários, as inspeções tiveram apoio de alunos do curso de formação para ingresso na carreira penitenciária, da área de Segurança e Custódia. As ações também contaram com apoio de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que atuaram na contenção dos presos.



No IPCG, as revistas ocorreram sem alterações e resultaram na apreensão de 16 celulares, 15 carregadores, 17 fones de ouvido e 7 chips. Segundo a direção do presídio, cinco detentos foram identificados como proprietários de alguns celulares e isolados, preventivamente, em celas disciplinares. Procedimentos internos foram instaurados para averiguações.



Já na Máxima, as vistorias foram realizadas nas celas 20 e 27 do pavilhão 1 – galeria A, e na 110 do pavilhão 2 – galeria B. Conforme a chefia de disciplina da penitenciária, nada foi encontrado nestes locais. No entanto, devido à alteração por parte de alguns presos, fez-se necessária a utilização de bombas de efeito moral, sendo realizado o isolamento de 38 internos, que estavam alojados nas três celas.



De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, as ações estavam programadas e fazem parte do cronograma de vistorias da Agepen. Segundo Stropa, as medidas são uma forma de evitar o uso de substâncias e materiais proibidos pelos detentos e fazem parte da rotina dos presídios de todo o Estado.