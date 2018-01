Agepen investiga quem colocou explosivo dentro de presídio da Capital

Tamanho do texto

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) abriu procedimento para investigar o caso de um artefato explosivo que foi achado no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), localizado no jardim Noroeste, em Campo Grande.

Divulgação/Sejusp Fato aconteceu no IPCG

O objeto foi encontrado na terça-feira (2). Mais informações sobre a natureza do artefato e o local exato onde ele estava não foram divulgadas pela polícia. Policiais militares fizeram a detonação no mesmo dia.

Em nota enviada à imprensa, a Agepen alega que não sabe a origem do explosivo. "A agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informa que foi encontrado um artefato não identificado no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), e solicitado perícia de autoridades especializadas para verificar o objeto. Até o momento não há nenhuma confirmação sobre procedência e origem dele, assim que surgir novas informações repassaremos por meio de nota”, diz o texto.