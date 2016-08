Agepen acompanha investigações sobre atentado contra agente de Naviraí

Tamanho do texto

Reprodução/Portal do MS Agente foi encaminhado para hospital em Dourados

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) acompanha as apurações sobre o atentado contra o agente penitenciário Enderson Antônio Bogas Severi, de 34 anos. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), em Naviraí.



De acordo com a Agepen, Enderson foi atingido com quatro tiros, em diferentes partes do corpo. Ele foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O agente foi encaminhado para um hospital de Dourados, em estado grave, mas consciente.



Uma equipe de Apoio ao Servidor da Agepen está garantindo a segurança do agente e da família. Desde 2011 Enderson trabalha no sistema penitenciário e atualmente cumpre expediente na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, atuando na área de informática.



De acordo com nota da Agepen, o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, colocou todo o aparato da segurança pública para saber quem são os autores do crime.



Sobre o caso

Enderson Bogas Severi, de 34 anos, agente penitenciário, foi baleado com quatro tiros após deixar a filha em uma creche municipal Eva de Moraes. Os disparos atingiram braço, abdômen e tórax. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), em Naviraí.



De acordo com informações do site Portal do MS, a dupla suspeita chegou em uma moto e atirou. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Naviraí e em seguida para o Hospital da Vida em Dourados.



Esta não é a primeira vez que o agente é vítima. Ainda de acordo com o site, há dois anos Enderson estava em uma partida d futebol e sofreu o atentado.