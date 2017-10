Agentes penitenciários frustram fuga em massa de presídio da Capital

Tamanho do texto

Agentes penitenciários frustraram na madrugada desta sexta-feira (6) fuga em massa que era planejada no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto, que fica à margem da rodovia MS-455, em Campo Grande. Onze presos foram flagrados tentando sair da unidade prisional.

Divulgação/Agepen Tentativa de fuga ocorreu na Gameleira

De acordo com informações da polícia, agentes que estavam no plantão escutaram os detentos quebrando grades com algumas barras de ferro, que foram retiradas de parede da cela.

A tentativa de fuga teria sido liderada por um preso, de 38 anos, que cumpre pena por roubo. Ele foi recapturado já no telhado do presídio. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.