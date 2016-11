Agente penitenciária é feita refém no presídio feminino em Rio Brilhante

A agente penitenciária Sandra Helena Figueiredo Lopes foi feita refém no presídio feminino de Rio Brilhante por seis detentas, na tarde desta sexta-feira (25), e liberada após horas de negociação.

Durante o sequestro, as presidiárias reivindicavam transferência para outro estabelecimento penal; além de cigarro, televisão e aparelho de som.

De acordo com o boletim de ocorrência, as detentas que fizeram a agente refém são: Aucione Rodrigues de Lima, Claudia Nayara Trindade Leite, Erica Araujo Rocha, Alessandra Almeida da Silva, Fabricia Cobo Batista e Sandra Helena Figueiredo Lopes.

Aucione segurou a agente com um golpe mata leão (com um dos braços envolto no pescoço da vítima). As outras presas estavam com cabos de vassoura de madeira e de ferro, batendo nas grades, gritando e fazendo barulho.

Após horas de negociação, a situação foi controlada e as seis detentas conduzidas para a delegacia de polícia. O boletim de ocorrência não esclarece se alguma reivindicação foi atendida.