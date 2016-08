Agenda do Governador de MS será na Capital nesta quinta-feira

Deurico/Capital News Reinaldo Azambuja participará dos testes clínicos da vacina contra a dengue

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumprirá agenda na capital nesta quinta-feira (1º) onde participará do início dos testes clínicos da vacina contra a dengue em Campo Grande.



O evento terá início às 10h30, na Unidade Básica de Saúde Coophavilla II e contará com a presença do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.