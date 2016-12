Adolescentes dão bebida alcoólica e estupram criança de 10 anos

Um adolescente de 15 anos e outro de 16 anos foram apreendidos em Coxim. Eles embriagaram e estupraram um menino de 10 anos. O crime aconteceu na quinta-feira (1º). A mãe da criança afirma que o menino demorou a voltar da escola e por isso descobriu o caso.



De acordo com o Edição de Notícias, a mulher e o marido, padrasto da criança, se dividiram e saíram em busca do garoto, quando o homem encontrou a bicicleta do estudante. O padrasto viu o menino deitado na cama, ao entrar na casa, dopado com bebida alcoólica. A criança foi levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura e está internado em estado grave.



A vítima relatou para a polícia que se lembra apenas de ter sido obrigada a ingerir bebida alcoólica. Equipes do Serviço de Investigação Geral (SIG) e perícia encontraram uma de vodca e outra de cachaça, duas camisinhas e uma cueca.



Ainda de acordo com o site, o adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) e levado para a delegacia, acompanhado da mãe, que viajava no momento do crime. O menor relatou que praticou o ato depois de dar banho no garoto embriagado e após a vítima vomitar na cama onde estavam deitados.



O adolescente de 15 anos foi encontrado e apreendido, mas negou qualquer envolvimento. Ele afirma que foi embora e não teve participação no caso. Os dois foram apreendidos por ato infracional equiparado a estupro de vulnerável. Já a mãe que viajava no momento do crime será responsabilizada por deixar o filho sozinho em casa com bebida alcoólica.