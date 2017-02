Adolescente violentado com mangueira segue em estado grave

Deurico/Capital News Adolescente continua internado

O adolescente, de 17 anos, que foi violentado com mangueira de compressor de ar segue em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deslocada. O rapaz foi agredido na sexta-feira (3), por volta das 10h, em um lava-jato e foi registrado por lesão corporal da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), bairro Piratininga.



A assessoria da Santa Casa afirmou ao Capital News que a vítima se desestabilizou e por isso foi transferido para a área amarela, que é uma UTI deslocada próximo ao pronto-socorro. Os médicos esperam por mais três dias para fazer uma nova avaliação.



A vítima passou por uma cirurgia que retirou 20 centímetros do intestino e até o momento se alimenta de líquidos por sonda. Ainda de acordo com a assessoria, o adolescente responde por sinais feitos com a mão.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Até o momento os responsáveis pelo ocorrido não se apresentaram e nem foram localizados.