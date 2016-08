Adolescente mineira é flagrada com maconha em Dourados

Tamanho do texto

Osvaldo Duarte/Dourados News Droga seria levada para Minas Gerais

Uma adolescente, de 16 anos, de Minas Gerais foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal com 15 quilos e 480 gramas de maconha. O caso aconteceu na terça-feira (30), na BR-163 no Km 267 no posto da PRF em Dourados.



De acordo com Dourados News, a adolescente estava em um ônibus e seguia para Ponta Porã. Com ajuda de cães farejadores, a Polícia encontrou em uma mala 27 tabletes de maconha.



A jovem levaria a droga para Minas Gerais e ganharia R$ 5 mil. A adolescente foi apreendida e encaminhada para a Unidade Educacional de Internação (Unei) feminina.