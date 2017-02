Adolescente ferido com mangueira aguarda novos procedimentos em hospital

Deurico/Capital News Adolescente segue internado na Santa Casa

Ainda não há previsão de quando o adolescente de 17 anos ferido após uma “brincadeira” com mangueira de compressão de ar, deve deixar o hospital. Internado desde a última sexta-feira (3), a vítima deve passar por um novo procedimento cirúrgico em breve.



De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Campo Grande, o adolescente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O rapaz continua em observação e a equipe médica deve definir nas próximas horas se será preciso ou não um novo procedimento de drenagem no tórax, para eliminar líquido retido.



Mesmo tendo passado por cirurgia que retirou 20 centímetros do intestino, o estado de saúde do adolescente segue estável, ele está consciente e orientado.



Caso

Agressão ao adolescente aconteceu na semana passada em um lava jato da Vila Morumbi, na Capital. Caso aconteceu por volta das 10h e foi registrado por lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga.



Caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).